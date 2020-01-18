الباحة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستستقبل 450 مدرسة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة غدًا, أكثر من 32 ألف طالب وطالبة وسط استعدادات مكثفة لاستقبالهم من القيادات المدرسية والتعليمية, حيث شرعت المدارس منذ وقت مبكر في تهيئة مرافقها المختلفة بإجراء أعمال الصيانة, بعد اكتمال وصول الكتب الدراسية من أجل الانطلاقة الجادة للفصل الثاني.وأوضح مدير التعليم بالمخواة علي بن محمد الجالوق أن الإدارة أعلنت خطتها الإجرائية لمتابعة الانضباط المدرسي من خلال زيارات الدعم لأكثر من 200 مشرف ومشرفة للمدارس, حيث تنطلق فعاليات الحملة الإعلامية التوعوية للعودة بعنوان "لمدارسنا نعود بشغف", وذلك للتأكيد على الدور التوعوي وحث الطلاب والأسر على الانضباط المدرسي, وبيان أثره في رفع نواتج التعلم وزيادة التحصيل الدراسي.// انتهى //22:24ت م0118