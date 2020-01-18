بانكوك 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسهنّأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل لاعبي الأخضر على المستوى والأداء المتصاعد في بطولة كأس آسيا 2020 بعد تأهل المنتخب السعودي لنصف النهائي بفوزه على تايلاند بهدف دون رد اليوم ضمن دور الثمانية من المسابقة.وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومتابعته المستمرة للمنتخبات التي تأتي استكمالًا للدعم غير المحدود للرياضة في المملكة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.وأضاف المسحل : المنتخب السعودي الأولمبي يقدم مستوى مميز حتى الآن وبإذن الله يتواصل في بطولة آسيا، مقدمًا الشكر للاعبين على المجهود الطيب، مشيرًا إلى أنه تبقت خطوة واحدة من أجل التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وخطوتان لتحقيق لقب آسيا.// انتهى //23:07ت م0121