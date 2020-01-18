بانكوك 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسنال مهاجم المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم عبد الله الحمدان جائزة أفضل لاعب في مباراة الأخضر أمام تايلاند التي انتهت بفوز الأخضر بهدف دون رد على ملعب تاماسات ضمن دور الثمانية لكأس آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند.ونجح المهاجم الشاب في قيادة الأخضر للفوز على مضيفه التايلاندي ومن أمام جمهوره الكبير، بهدف من توقيعه من ضربة جزاء لإعاقته داخل منطقة الجزاء بعد رجوع الحكم العماني لتقنية الفار.وقال الحمدان: "سعيد جدًا بالتأهل وفوزنا مستحق رغم صعوبة الخصم وكثافة الجمهور، لكن الحمد لله تجاوزناه لنتأهل إلى نصف النهائي"، مؤكدًا أن الأخضر يسعى للتتويج بلقب كأس آسيا من أجل إسعاد الجماهير.// انتهى //23:12ت م0122