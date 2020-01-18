القاهرة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم بمدير عام المنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، بحضور وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم.وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد في تصريح له إن الدكتور مدبولي شدد خلال اللقاء على ضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل يأخذ في اعتباره كافة الأبعاد المرتبطة بهذه الظاهرة ويتبنى سياسات دائمة، لا أن يكون مجرد رد فعل لأحداث طارئة.وأشار المتحدث إلى أن مدير عام المنظمة الدولية للهجرة أشاد من جانبه بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تبنتها مصر منذ عام 2016م، وأسفرت عن انخفاض معدل الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا خلال الشهور الماضية.// انتهى //23:14ت م0124