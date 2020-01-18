القاهرة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسفاز فريق الإنتاج الحربي على ضيفه حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على إستاد السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 21 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز التاسع.وفي مباراة أخرى تعادل فريق سموحة مع ضيفه الإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليرفع سموحة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الإسماعيلي 18 نقطة ليتساوى مع حرس الحدود في المركز التاسع.// انتهى //23:16ت م0125