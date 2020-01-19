الأمم المتحدة 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسحذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" من تداعيات تعطيل أو وقف إنتاج النفط في ليبيا، مشيرةً إلى العواقب الوخيمة لهذه الخطوة على الشعب الليبي.وأعربت البعثة في بيان لها عن قلقها العميق إزاء تطورات الأزمة في ليبيا، مشيرة إلى التداعيات الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي في ليبيا.وحثّت البعثة في بيانها جميع الليبين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بينما تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة، مؤكدة على وحدة وسلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط.وفي بيان منفصل أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاختفاء القسري للنائبة سهام سرقيوة، وطالبت بالإفراج الفوري عنها وعن جميع ضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.// انتهى //00:49ت م0129