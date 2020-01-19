بغداد 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستلقى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، بحثا خلاله آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية نقلته وكالة الأنباء العراقية أن الجانبين شددا على ضرورة حماية السيادة العراقية، واحترام القرار الوطني العراقي المستقل، إضافة إلى وجوب ضبط النفس والركون إلى التهدئة والحوار البنّاء في حل الأزمات.ودعا الطرفان إلى تجنب التصعيد وبما يعزز أسس السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدين على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وعدم إتاحة الفرصة للإرهابيين إعادة تنظيم فلولهم وتهديد السلم والأمن الدوليين.// انتهى //01:42ت م0131