الرباط 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستلقى الملك محمد السادس ملك المغرب، اليوم، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن بيان صادر من الديوان الملكي المغربي أن الاتصال تناول الأزمة الليبية عشية الاجتماع المقرر عقده ببرلين يوم 19 يناير.وأضاف البيان أنه تم التأكيد على الدور المهم الذي تضطلع به المغرب وعلى ما تبذله من جهود مشهود بها، منذ عدة سنوات، لحل الأزمة في هذا البلد المغاربي، وقد أسفرت هذه الجهود، على الخصوص، عن اتفاق الصخيرات، الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدولي.// انتهى //02:01ت م0133