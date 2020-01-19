نواكشوط 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واستشارك موريتانيا في الدورة الرابعة رفيعة المستوى للجنة المتابعة لتنفيذ اتفاق السلم في جمهورية مالي، المقررة يوم غد بالعاصمة باماكو.وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم، أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، إسماعيل ولد الشيخ، سيمثل بلاده في أعمال هذه الدورة التي تمثل فرصة أخرى لمواصلة المسار الرامي إلى الوصول إلى استقرار جمهورية مالي، استنادًا لتنفيذ اتفاق السلم.// انتهى //02:07ت م0134