لومي 23 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18 يناير 2020 م واسبدأت بالعاصمة التوغولية لومي، أعمال قمة حول الأدوية المغشوشة في إفريقيا، بمشاركة كل من الكونغو، والنيجر، والسنغال، وتوغو، وأوغندا، وغانا وغامبيا.وتبحث القمة اتخاذ إجراءات للحد من الاتجار بالأدوية المغشوشة، في ظل انتشارها اللافت في القارة الإفريقية، التي تمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة، والبحث عن الحلول سعيًا للوقوف في وجه هذه المشكلة المتفاقمة.وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقارير سابقة أن 42 % من مجمل الأدوية المغشوشة المنتشرة في الأسواق التي أبلغت عنها بين عامي 2013 و 2017 كانت في أفريقيا.// انتهى //02:29ت م0136