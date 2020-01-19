واغادوغو 23جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 18يناير 2020 م واساختتمت‏ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري آن ديكارلو، جولة إفريقية شملت خمس دول غرب القارة كان أخرها بوركينافاسو.وأجرت المسؤولة الأممية في أخر محطتها أمس مباحثات مع الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري، جددت من خلالها التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة والسكان في المنطقة.وتاتي جولة المسؤولة الأمريكية ، التي استهلتها بالسنغال تلتها كلا من غينيا بيساو ونيجيريا والنيجر ، عقب صدور تقريرين أممين الأول يعكس الوضع الأمني بمنطقة الساحل، و يرصد الثاني الوضع الأمني في مالي .// انتهى //02:32ت م0137