الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ ميلانوفيتش بفوزه بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا.أمير الرياض يكرم الفائزين في مسابقة حواركم.. اليوم.أمير القصيم يطلع على مشروعات الإسكان التنموي وخططه المستقبلية.أمير الشمالية يشدد على بناء الشراكات الفاعلة لمعالجة بطالة النساء.سعود بن نايف: الفرص واعدة في قطاع المقاولات.الدوائر والمحاكم التجارية تنظر في مخالفات حقوق المؤلف وبراءات الاختراع.جاهزية أسطول «النقل التعليمي».. 25 ألف حافلة لنقل طلاب 18 ألف مدرسة.المملكة تدين وتستنكر بشدة تفجير الصومال.معهد خالد الفيصل للاعتدال.. تعزيز للوسطية.محاريب المسجد النبوي.. شواهد على تاريخ وفن العمارة الإسلامي.حرس حدود المدينة ينقذ مواطناً ومرافقه.الربيعة: المملكة من أكبر الدول المانحة للسودان بـ1.2 مليار دولار.بغداد: استمرار التظاهرات المطالبة بالتغيير.اجتماع أوروبي لمناقشة التطورات العالمية.هوك: تهديدات إيران تزيد من عزلتها.أسر ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران تتأهب لمعركة التعويضات.// يتبع //06:49ت م0003