السيح 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح الأحد القادم ، برنامجاً تدريبياً يعنى بتأهيل قيادات الفرق التطوعية في مدن ومراكز وقرى الخرج ، بالتعاون مع نادي إرادة بكلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجمعية همم الشبابية.ويتناول البرنامج الذي يعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح، ‏محاور تعنى بتأهيل وتمكين المهتمين بالعمل في المجال التطوعي ، وتشتمل على حلقات عمل في تصميم وتسويق وتنفيذ المبادرات المجتمعية ، يتخللها لقاءات تطويرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية.‏ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرين ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح بهدف إثراء المعرفة.// انتهى //07:57ت م0008