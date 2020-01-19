ثقافي / تنمية السيح تطلق برنامجاً لتأهيل قيادات الفرق التطوعية

الأحد 1441/5/24 هـ الموافق 2020/01/19 م واس
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السيح 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس
تطلق لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح الأحد القادم ، برنامجاً تدريبياً يعنى بتأهيل قيادات الفرق التطوعية في مدن ومراكز وقرى الخرج ، بالتعاون مع نادي إرادة بكلية التربية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وجمعية همم الشبابية.
ويتناول البرنامج الذي يعقد في مقر الجامعة بمدينة السيح، ‏محاور تعنى بتأهيل وتمكين المهتمين بالعمل في المجال التطوعي ، وتشتمل على حلقات عمل في تصميم وتسويق وتنفيذ المبادرات المجتمعية ، يتخللها لقاءات تطويرية وزيارات ميدانية وتطبيقات عملية.
‏ويأتي البرنامج التدريبي الذي يستمر شهرين ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح بهدف إثراء المعرفة.
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07:57ت م
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