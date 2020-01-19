طرابلس 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم وصول القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر وقادة مصر والجزائر والإمارات وروسيا وبريطانيا لحضور قمة برلين التي تنطلق اليوم وتسعى من خلاله ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع طرفي الصراع في ليبيا وداعميهما الأجانب للاتفاق على هدنة وآلية للمراقبة كخطوة أولى على طريق السلام، والتشديد على حظر السلاح والتدخل الخارجي.وأشارت إلى قيام محتجين قبليين بإغلاق الموانئ والحقول النفطية في شرق وجنوب البلاد، مهددين بإيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ النفطية امتعاضًا على التدخل التركي.وعرجت صحف الأحد على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى وصوله برلين، موضحًا أن مائدة اللقاءات ستضم دولًا عديدة والكثير من الأطراف المهمة، متأملًا أن يخرج المؤتمر بنتائج تعمل على الوقف الدائم لإطلاق النار وتسريع العملية السياسية من أجل قيام حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية كافة.// انتهى //08:18ت م0009