الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسنجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في إجراء عملية قسطرة نادرة وعالية الخطورة لتبديل صمام بالقلب لمريضه تبلغ من العمر 100 عام، حيث أظهرت نتائج الفحوصات وجود ضيق شديد بالتنفس وإغماء متكرر كان سببه وجود ضيق شديد في الصمام الأبهري يقتضي تغييرهعلى وجه السرعة عن طريق الجراحة.وقرر الفريق الطبي المتخصص بقيادة استشاريين متخصصين بالقسطرة بمركز صحة القلب بالمدينة وطاقم متكامل من جراحة القلب والتخدير والتمريض والفنيين تغيير الصمام عن طريق القسطرة وغرس الصمام الأورطي النسيجي بتقنية النفخ البالوني بالقسطرة وبتخدير موضعي فقط، وذلك نظراً لخطورةالتخدير الكلي عليها، حيث تكللت العملية بالنجاح بفضل الله وغادرت المريضة المدينة بعد تماثلها للشفاء.// انتهى //09:13ت م0011