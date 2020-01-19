إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم مطالبة باكستان من الولايات المتحدة بالتدخل لحل القضية الكشميرية وتخفيف التوتر في جنوب آسيا.وأخبرت عن رفض باكستان لتهديد رئيس أركان الدفاع الهندي الذي هدد بقدرة قوات بلاده على اجتياح الحدود الباكستانية.واهتمت بتحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرشد الإيراني علي خامنئي بأن يكون حذرًا في كلامه.وتابعت مساعي باكستان لتخفيف التوتر في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط لتجنيب المنطقة من الدخول في حرب جديدة.وأشارت إلى التقدم الإيجابي في محادثات السلام الجارية بين حركة طالبان والولايات المتحدة الأمريكية لإنجاح عملية السلام الأفغانية.وتطرقت إلى إبداء منظمات حقوق الإنسان الدولية قلقها إزاء الأنباء التي تحدثت عن تشكيل الهند مراكز اعتقال خاصة للأطفال في إقليم كشمير.وتابعت في الشأن الإقليمي الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في لبنان، والتحرك الدولي لضبط التدخلات في الشأن الليبي.وتناقلت أنباء العواصف والفيضانات التي ضربت الساحل الشرقي لأستراليا مع استمرار أزمة حرائق الغابات في مناطق أخرى من البلاد.// انتهى //09:29ت م0015