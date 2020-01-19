أبها 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأنهت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل عمليات التحويل الداخلي والخارجي لجميع التخصصات في الجامعة.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن عملية التحويل تمت بشكل إلكتروني كامل ،وذلك للتيسير على الطلاب والطالبات المحولين ووفق معايير موضوعية دقيقة.وأضاف القرني أن آلية الحذف والإضافة متاحه لجميع الطلاب والطالبات، عن طريق البوابة الإلكترونية للجامعة .// انتهى //10:39ت م0026