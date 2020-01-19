رام الله 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن خطة المسؤولين الإسرائيليين عشية انتخابات الكنيست (المزمع إجراؤها في 2 مارس القادم) ستعطي الضوء الأخضر لضم غور الأردن وشواطئ البحر الميت.وسلطت الضوء على تأكيدات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ونائب رئيس حركة فتح أهمية الحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل وأنه لا مساومة على ذلك.وأولت صحف الأحد اهتمامًا بأقوال وزارة الخارجية الفلسطينية إن اعتقال جيش الاحتلال ، الطفل زيد ياسين من قرية عانين غرب جنين أثناء تواجده قرب جدار الضم والتوسع العنصري، وإخضاعه للتحقيق الميداني قبل إخلاء سبيله سقطة أخلاقية جديدة وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.ورصدت فتح سُلطات الاحتلال سدود تجميع مياه الأمطار باتجاه أراضي المواطنين الفلسطينيين شرق مدينة غزة مما أدى إلى إغراق مئات الدونمات الزراعية.ونشرت خبر اندلاع المواجهات بين القوى الأمنية اللبنانية وعدد من المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر مجلس النواب في ساحة النجمة بوسط العاصمة احتجاجًا على التأخر في تشكيل الحكومة الجديدة وعلى مسار التشكيل.// انتهى //10:46ت م0027