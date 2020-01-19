نجران 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسينفّذ معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة نجران السبت القادم، عدداً من الدورات التدريبية، التي تستهدف شباب وفتيات المجتمع من رواد الأعمال، وذلك بفندق "ذا دستركت" بنجران.وأبان مدير المعهد صالح بن محمد آل سدران، أن الدورات التدريبية تأتي ضمن برنامج "قافلة ريادة" لتطوير مهارات رواد الأعمال بالمنطقة، وتشمل مجالات التسويق الإلكتروني بالمحتوى، وإدارة الحسابات المالية, وإستراتيجيات تسعير المنتجات, وإدارة المشروعات التجارية، وإستراتيجيات نمو المشاريع، مشيراً إلى أن التسجيل في الدورات التدريبية متاح عبر موقع المعهد الإلكتروني.// انتهى //11:01ت م0028