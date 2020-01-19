الجزائر 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بمشاركة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في المؤتمر الدولي حول ليبيا المنعقد اليوم في العاصمة الألمانية لبحث خارطة طريق للتوصل إلى حل نهائي للأزمة المستمرة منذ 2011.وتابعت تطورات الأوضاع في لبنان، مخبرةً عن وقوع اشتباكات حول محيط مجلس النواب اللبناني بين تجمعات من المتظاهرين المطالبين برحيل النظام من جهة، وقوات مكافحة الشعب وشرطة مجلس النواب من جهة أخرى.وأبرزت صحف الأحد تأكيد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رفض بلاده أن تكون ساحة للصراع بالشرق الاوسط، مشيرًا إلى مباحثات بين بغداد وواشنطن حول مستقبل القوات الأمريكية على الأراضي العراقية.// انتهى //11:16ت م0029