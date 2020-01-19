الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسقدم المجمع الصحي بمحافظة العيص خدماته الطبية المتكاملة في العديد من التخصصات الطبية لـ 134044 مراجعاً خلال العام الماضي.وأبانت صحة المدينة المنورة أن العيادات الخارجية قدمة الخدمة لـ 15581 مريضاً ، فيما استقبل قسم الطوارئ 43720 حالة .كما تم إجراء 223 عملية جراحية وعمل 74520 تحليلاً مخبرياً وصرف 130797 وصفة دوائية من الصيدلية، وتغطية التطعيمات بنسبة 94% ، فيما بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية التابعة للمجمع 88731 مراجعاً.// انتهى //11:36ت م0035