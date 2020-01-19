عام / 134044 مستفيداً من خدمات المجمع الطبي بالعيص
الأحد 1441/5/24 هـ الموافق 2020/01/19 م واس
الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس
قدم المجمع الصحي بمحافظة العيص خدماته الطبية المتكاملة في العديد من التخصصات الطبية لـ 134044 مراجعاً خلال العام الماضي.
وأبانت صحة المدينة المنورة أن العيادات الخارجية قدمة الخدمة لـ 15581 مريضاً ، فيما استقبل قسم الطوارئ 43720 حالة .
كما تم إجراء 223 عملية جراحية وعمل 74520 تحليلاً مخبرياً وصرف 130797 وصفة دوائية من الصيدلية، وتغطية التطعيمات بنسبة 94% ، فيما بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية التابعة للمجمع 88731 مراجعاً.
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