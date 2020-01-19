الخرطوم 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان البنك المركزي السوداني توفير احتياجات المصارف من الأوراق النقدية دون أي قيود على كمية السحب للعملاء.وأشارت إلى تجمع آلاف المتظاهرين العراقيين، وغالبيتهم من طلاب الجامعات والمدارس ونشطاء المجتمع المدني في ساحات التظاهر ومراكز الاعتصام في بغداد وتسع محافظات أخرى لتأكيد مطالبهم بإجراء تغيير في العملية السياسية، وتسمية رئيس وزراء مستقل، غير خاضع للكتل والأحزاب الحاكمة.وركزت صحف الأحد على مقتل خمسة مدنيين أربعة منهم من عائلة واحدة في غارة استهدفت قرية في ريف حلب الغربي، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مسلطةً الضوء على اعتقال جيش الاحتلال امرأة وشابًا من مدينتي القدس والخليل بزعم محاولتهما تنفيذ عمليتي طعن بحق مستوطنين.وتطرقت إلى مواجهات عنيفة في بيروت بين المتظاهرين وقوات الأمن التي هاجمها محتجون غاضبون بالحجارة وجذوع أشجار وأعمدة إشارات السير بشكل غير مسبوق، قبل أن تردّ بإطلاقخراطيم المياه والقنابل المسيّلة للدموع مما أسفر عن إصابة 160 شخصًا على الأقل.ولفتت الانتباه إلى مقتل أكثر من 40 شخصًا وإصابة 30 آخرين من مقاتلي حركة «الشباب» في اشتباكات مع الجيش الصومالي بإقليم شبيلي الوسطى شمالي مقديشو.// انتهى //11:39ت م0036