رياضي / الفيصلي يستضيف الهلال غداً في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الأحد 1441/5/24 هـ الموافق 2020/01/19 م واس
الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس
يستضيف فريق الفيصلي نظيره الهلال غداً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة في لقاء مؤجل من الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد ن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
ويسعى الهلال "الأول" بـ 30 نقطة إلى تحقيق النقاط الثلاث لمواصلة صدارة الترتيب والابتعاد عن أقرب منافسيه النصر الذي يملك نفس الرصيد من النقاط , وفي المقابل يأمل الفيصلي الذي يحتل المركز التاسع بـ 20 نقطة في تحقيق نتيجة إيجابية للبدء والتقدم في سلم الترتيب .
وتعد مباراة الغد المباراة الأخيرة المؤجلة للهلال بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية .
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11:49ت م
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