عرعر 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسوزع مشروع حفظ النعمة بعرعر خلال إجازة منتصف العام الدراسي 526 وجبة من فائض الأطعمة في المناسبات العامة والخاصة في قصور الافراح وغيرها بوزن أجمالي بلغ 165 كيلو جراماً.وبحسب إدارة المشروع فإنه جرى الاستفادة من 40 مناسبة ووزعت الوجبات بعد فرزها وتغليفها عبر المطبخ الخيري بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوع .ويهدف المشروع إلى ترشيد الاستهلاك وحفظ الطعام واستقبال فائض الأطعمة على مدار الأسبوع خلال فترتين الأولى من الساعة الـ 12 ظهرًا إلى الساعة الـ 3 عصرًا، والمدة الثانية من الساعة الـ 8 مساء وحتى الـ 11 ليلًا .// انتهى //11:51ت م0040