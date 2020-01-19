أبها 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسطرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، ثمانِي فرص استثمارية, بلغت مساحتها أكثر من 64 ألف متر مربع, وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول إلى القطاع الاستثماري في منطقة عسير.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن هذه الاستثمارات تشمل مشروعات الانزلاق الحر بكورنيش الضباب, ومدينة ألعاب على طريق الملك عبدالله، ومقهى على طريق مطار أبهـا، ومجمع خاص للأسر المنتجة، إلى جانب مجمع تجاري، وحديقة حيوانات.وأفاد أن وكالة الاستثمارات بالأمانة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار عبر البوابة الإلكترونية "فرص", مشيراً إلى أن أمانة منطقة عسير تُعد من أكبر الأمانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخراً.وبين الدكتور الحميدي أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بمنطقة عسير عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع, والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية في المنطقة, وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.// انتهى //12:51ت م0051