الدمام 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسانتظم 28 ألف طالب وطالبة، اليوم في المقاعد الدراسية، بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبد الله بن سعيد آل مريح، بأن العمادة عملت على تنفيذ جميع الاستعدادات اللازمة للأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله-، بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات، لتكون بداية الاختبارات الأحد 10 رمضان 1441 هـ الموافق 3 مايو 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020م، مشيراً إلى أن الطلبة سجلوا مقرراتهم ذاتياً عبر نظام سجلات الطلاب إلكترونياً.وأضاف أن فترة تسجيل المقررات تعد من أهم العمليات الأكاديمية التي تحرص الجامعة على نجاحها بشكل تام، والالتزام بالمواعيد الزمنية المجدولة والمعلنة مسبقاً للطلبة.//انتهى//13:01ت م0052