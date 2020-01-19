الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأقامت كلية الاتصالات بالرياض اليوم, برنامج استقبال المتدربين المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1441 / 1442هـ, الذي نفّذته إدارة الخدمات الإرشادية بوكالة الكلية لخدمات المتدربين على مسرح الكلية.وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة للطلاب المستجدين، ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح أثناء التدريب لتسير أمورهم بكل يُسر وسهولة، والاستفادة من جميع مرافق وخدمات الكلية التي وفرتها الحكومة الرشيدة.وبين أن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات وبرامج متميزة وأنشطة متنوعة، مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي، لما يخدمهم مستقبلاً.من جانبه، دعا وكيل الكلية لخدمات المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي، المتدربين المستجدين إلى أهمية التحصيل العلمي في الفصل التدريبي الأول والحرص على الحصول على معدل مرتفع، مشيراً إلى أن حصول المتدرب على معدل متدنٍ يؤدي إلى طي قيده حسب النظام، مبيناً أن هذا البرنامج يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها.// انتهى //13:05ت م0053