حائل 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسانتظم أكثر من ١٦٠ ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم العام والأهلي في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم في مقاعد الدراسة، وذلك في أول يوم دراسي للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.ووقف مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري ميدانياً على عدد من المدارس بهدف الاطلاع على مدى الجاهزية الفعلية للمدارس وتفعيل الانضباط المدرسي، وكذلك التأكد من وصول جميع المناهج الدراسية لجميع المدارس.كما زار مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية المكلف بدر نشاء ومديرة الإشراف التربوي " بنات " نوال الحربي عدداً من المدارس بهدف التأكد من انتظام سير العملية التعليمية وانضباط الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي .// انتهـى //13:09ت م0054