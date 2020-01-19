ينبع 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأطلق مرور ينبع اليوم، حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية، وذلك للالتزام بالأنظمة والتعليمات وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطرق في المحافظة.وأوضح مدير مرور ينبع العقيد فالح العنزي أن هذه الحملة تأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة.وتستهدف الحملة التوعوية جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية، وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفق خطة مشتركة تنفذها جميع الجهات ذات العلاقة، وبما يكفل -بإذن الله- نجاحها والاستفادة من تطبيق وتنفيذ الحملات التوعوية، التي سيتم إدراجها ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، للوقاية من هاجس الحوادث المرورية.// انتهى //13:14ت م0056