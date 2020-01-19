الرباط 24 جمادى الاولى 1441 ه موافق 19 يناير 2020 م واستلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون.وذكر بيان للديوان الملكي أمس أن الاتصال الهاتفي تناول على الخصوص الأزمة الليبية عشية الاجتماع المقرر عقده اليوم في برلين ، مشيرًا إلى الدور المهم الذي تضطلع به المغرب وعلى ما تبذله من جهود منذ عدة سنوات، مما أسفرت عن اتفاق الصخيرات الذي أقره مجلس الأمن ويحظى بدعم المجتمع الدولي.// انتهى //13:16ت م0057