الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسيستضيف فريق النصر "المتصدر" بـرصيد 26 نقطة نظيره الاتحاد "الثاني"برصيد 25 نقطة غداً على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض في أقوى لقاءات الجولة الـ 15 للدوري السعودي الممتاز لكرة السلة.كما يلتقي غداً الفتح صاحب المركز الرابع برصيد (23) نقطة على صالته بالأحساء نظيره الأنصار "السابع" برصيد (18) نقطة, ويتواجه على صالة الهيئة العامة للرياضة بالرياض الهلال "الخامس" بـ 22 نقطة وأحد "الثالث" بـ 24 نقطة , ويستضيف الوحدة "الثامن" برصيد (16) نقطة في مكة المكرمة نظيره الأهلي "السادس"برصيد (22) نقطة, ويلتقي أبها "التاسع" برصيد (15) نقطة نظيره الشروق "العاشر" برصيد (14) نقطة وذلك على صالة نادي ضمك في أبها.// انتهى //13:22ت م0059