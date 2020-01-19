رفحاء 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسواصلت بلدية روضة بن هباس بمنطقة الحدود الشمالية ممثلةً بقسم الشؤون الفنية أعمال تحسين المشهد الحضاري، من خلال العمل على متابعة سير أعمال السفلتة لأحياء وسط البلدة، كما يقوم قسم النظافة بأعمال معالجة التشوه البصري من خلال العمل على الكنس الآلي للشوارع والميادين، والعمل على إزالة المخلفات في الأماكن العامة وحول المنازل .كما يواصل قسم الزراعة أعماله المعالجة لتحسين المشهد الحضري من خلال العمل على قص وازالة الحشائش وسط الحدائق والجزر الوسطية.يأتي ذلك من خلال تنفيذ مبادرات التحول البلدي التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز السلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.// انتهى //13:27ت م0061