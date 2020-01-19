لندن 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستابعت الصحف البريطانية الصادرة اليوم الهجوم المشين لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الذي استهدف مسجدًا في مدينة مأرب في اليمن وراح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.وتطرقت إلى مخاوف العراقيين من أن يؤدي خروج القوات الأمريكية إلى زيادة التدخل الإيراني في الشأن الداخلي لبلادهم.وأشارت صحف الأحد إلى التغييرات الدستورية التي طرحها الرئيس الروسي فلادمير بيوتن، لافتة الانتباه إلى أنها قد تقود إلى إحكام سيطرته على مقاليد الحكم لعقود قادمة.وأبرزت جهود الحكومة البريطانية استعدادها مغادرة الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل.// انتهى //13:45ت م0065