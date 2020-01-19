البكيرية 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسيواصل مهرجان ربيع البكيرية 41 الذي تنظمه بلدية المحافظة بتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المشوقة والممتعة للعائلة والطفل ، حيث شهد اليوم الثالث إقامة مسابقة أفضل زي شعبي في الخيمة النسائية المصاحبة ، وعروض فرقة البيرق ، إضافة إلى الفعاليات المخصصة للأطفال وفقرات المسرح الترفيهية .وتميز المهرجان بوجود عربات الفودترك وأجنحة الأسر المنتجة التي تُقدم المأكولات ، بالإضافة لتوفير الجلسات الخارجية للعائلات.وأوضح رئيس البلدية ، رئيس اللجنة المنظمة يوسف الخليفة أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالفعاليات المتنوعة المتميزة التي تُلبي رغبة زوار المهرجان .// انتهى //14:59ت م0125