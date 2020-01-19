اجتماعي / فعاليات متنوعة تجذب الزوار لمهرجان ربيع البكيرية 41
الأحد 1441/5/24 هـ الموافق 2020/01/19 م واس
البكيرية 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس
يواصل مهرجان ربيع البكيرية 41 الذي تنظمه بلدية المحافظة بتقديم العديد من الفعاليات والبرامج المشوقة والممتعة للعائلة والطفل ، حيث شهد اليوم الثالث إقامة مسابقة أفضل زي شعبي في الخيمة النسائية المصاحبة ، وعروض فرقة البيرق ، إضافة إلى الفعاليات المخصصة للأطفال وفقرات المسرح الترفيهية .
وتميز المهرجان بوجود عربات الفودترك وأجنحة الأسر المنتجة التي تُقدم المأكولات ، بالإضافة لتوفير الجلسات الخارجية للعائلات.
وأوضح رئيس البلدية ، رئيس اللجنة المنظمة يوسف الخليفة أن الأيام القادمة ستكون مليئة بالفعاليات المتنوعة المتميزة التي تُلبي رغبة زوار المهرجان .
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14:59ت م
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