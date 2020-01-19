الطائف24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسدشنت إدارة تعليم الطائف اليوم مع بدء الفصل الدراسي الثاني , برنامج المشرفين الجدد لعام الدراسي 1440 / 1441 هــ بمركز الطائف العلمي .وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي أن البرنامج يهدف إلى تنمية المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للمشرفين التربويون الجدد من خلال معرفتهم بالمفاهيم الأساسية للعملية الإشرافية، ويسعى إلى تحقيق 11 هدفاً تفصيلياً ، ويستمر لمدة 10 أيام بواقع 40 ساعة تدريبية ويتضمن العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات التربوية.ودعا المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف في كلمته المشرفين والمشرفات التربويين إلى الحرص والمتابعة الدائمة المثمرة، والتركيز على جوانب العملية التعليمية، وصولاً إلى النهوض بالمستوى التحصيلي للطلاب والطالبات.وأكد اللهيبي أن المشرف التربوي عليه مهام وأدوار هامة تتجاوز تسجيل الملاحظات خلال متابعاته اليومية، إلى تعزيز جوانب التميز في المعلم، ومعالجة القصور فيه، موضحًا أن دور المشرف لا يقف عند المعلم، بل يتجاوزه إلى المادة الدراسية، وإدارة تدريسها، والوسائل التعليمية لها، والجهود المبذولة للارتقاء بها، مشيرًا إلى أهمية خلق قنوات تواصل دائم مع المعلمين لتزويدهم بكل جديد ومفيد، مؤكدًا أهمية ذلك في النهوض بالمستوى التحصيلي للطالب، والارتقاء بالعملية التعليمية. مقدماً شكره وتقديره لإدارة الإشراف التربوي وفريق العمل معهما على حسن الإعداد والتخطيط والتنظيم المتميز للبرنامج لتحقيق الأهداف المرسومة للبرنامج.وفي الجانب النسائي انطلق البرنامج التدريبي في تمهين المشرفات المستجدات ، يتضمن تنفيذ عدد من المحاور وورش العمل والتي تضم الإشراف التربوي مفهومه وخصائصه، وقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، و كفايات المشرف التربوي، كذلك التعريف بالإشراف التربوي "أساليبه وأنواعه"، وأدوات قياس الأداء، والتحصيل الدراسي، ولائحة تقويم الطالب.كما يتضمن البرنامج التدريب على كتابة التقارير والمخاطبات الرسمية، ويناقش أهميه التنمية المهنية، ودور المشرف في تحسين مؤشرات نواتج التعلم، إضافة إلى استعراض الحوسبة السحابية، وأهمية بوابه المستقبل لتحقيق التعلم الرقمي، وكذلك الوقوف على عدد من الخبرات الإشرافية لتأهيل المشرفات، يتخلل ذلك ورش عمل تدريبية.// انتهى //15:00ت م0126