الجبيل 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسالتقى مدير مكتب العمل بمحافظه الجبيل مطلق القحطاني في مقر المكتب اليوم، المستشار في السفارة الهندية بالرياض ديش بندوب هاتي والوفد المرافق له، بحضور رئيس اللجنة العمالية ناصر الدوسري ورئيس التسوية الودية حسن هنبوبه.واطلع الوفد على الجهود التي يقوم بها المكتب، وآخر المستجدات الخاصة بأنظمة العمل، إلى جانب التعريف بنظام "ودي" الخاص بتسوية الخلافات العمالية آلياً الذي يهدف لأتمتة إجراءات التسوية الودية للخلافات العمالية، وتسهيل آلية رفع الدعاوى والقضايا العمالية، وكذلك التعريف بإجراءات وضوابط الخروج النهائي للوافدين.وأعرب مستشار السفارة الهندية والوفد المرافق له عن الشكر والتقدير لمكتب العمل بالجبيل على تعاونهم وحرصهم على متابعة أوضاع العمالة والوقوف عليها.// انتهى //15:01ت م0128