عنيزة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واساختتمت أمس فعاليات مهرجان الغضا للثقافة والفنون الـ 18 ، الذي أقيم بمدينة الغضا السياحية – غرب محافظة عنيزة - بتنظيم من لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة.وشهد اليوم الأخير للمهرجان حضورا لافتا حافظ على المعدل الثابت الذي تجاوز 6500 زائر يوميا، بمجموع 110 آلاف زائر طيلة أيام المهرجان التي امتدت على مدى 17 يوما.وقدّم المهرجان 63 فعالية متنوعة، أبرزها عروض الصقور السعودية ، والفعاليات الشعبية بالمزرعة ، وفعاليات الحرافيين ، وركن أستديو الغضا ، ومعارض السيارات الكلاسيكية ، ومقهى الغضا ، وركن الأسر المنتجة وألعاب الأطفال ، وجناح البيئة الصحراوية ، ومسرح الغضا ، والمرسم الحر ، وجناح جمهورية مصر العربية الضيف الدولي للمهرجان ، وجناح منطقتي الشرقية وحائل ، وواحة القهوة، ومعرض الرحلات البرية والعروض اليومية للمسرح المفتوح ، وعروض الخيل ، وعروض الأسر المنتجة ، وجناح أكاديمية شركة دار عنيزة للتراث الشعبي ، ومنطقة الألعاب الترفيهية ، ومعرض المصحف الشريف ، وحديقة الحيوانات ، وعروض الحرف والصناعات اليدوية ، إلى جانب معرض شهداء الواجب ، ومعرض منتدى البطحي الثقافي الذي شهد 8 ندوات ثقافية وتاريخية للرجال والنساء ، ومعرض أعلام من عنيزة ، حيث حظي المهرجان بمشاركة 17 قطاعا حكوميا وخاصا في أجنحة متنوعة.يُذكر أن المهرجان اختتم عامه الثامن في مدينة الغضا السياحية المقرّ الحالي للمهرجان ، حيث كانت البداية عام 1434هـ 2013م بخطوة سبّاقة لنقلةٍ نوعية لمهرجان الغضا ، وكانت الفكرة مدينة تراثية متكاملة برؤية واعدة ، وبشراكة متميزة ومتعاونة تقودها محافظة عنيزة ولجنة التنمية السياحية بالمحافظة وبإسهاماتٍ فعالة من بلدية محافظة عنيزة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة البيئة والمياه والزراعة .// انتهى //15:16ت م0133