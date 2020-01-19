أبهـا 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة خميس مشيط 15 محلاً, وعملت على تقديم الإنذارات والمخالفات لـ 138 مؤسسة , وذلك بعد أكثر من 155 جولة رقابية ميدانية لمراقبي البلدية خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الصحية والمهنية.وتم خلال الجولات الرقابية مصادرة 246 كيلوجراماً من اللحوم والفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, إلى جانب الأغذية مجهولة المصدر, وأكثر من 13 لتراً من زيوت القلي التالفة والمعاد استخدامها, حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفين.وشملت المخالفات المرصودة تدني مستوى النظافة العامة, وسوء حفظ وتخزين المواد الغذائية, وبيع منتجات غذائية تالفة أو مجهولة المصدر, إضافة إلى عدم وجود أو تجديد التراخيص البلدية اللازمة والشهادات الصحية لدى بعض العاملين.// انتهى //15:17ت م0134