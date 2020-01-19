الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تيموثي لندر كينغ .وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إبراهيم بن سعد بن بيشان، والسكرتير أول بمكتب معاليه مهند البصراوي.// انتهى //15:19ت م0136