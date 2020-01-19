سياسي / وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى
الأحد 1441/5/24 هـ الموافق 2020/01/19 م واس
الرياض 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس
استقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى تيموثي لندر كينغ .
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إبراهيم بن سعد بن بيشان، والسكرتير أول بمكتب معاليه مهند البصراوي.
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