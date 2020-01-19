جدة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بمقر المنظمة مؤخراً, المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى ميانمار السفير إبراهيم عهدي خيرت، الذي جرى تعيينه حديثاً.وأكد السفير خيرت خلال الاستقبال بذل مساعيه بموجب الولاية المسندة إليه لتعزيز الجهود الدبلوماسية لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك تنفيذاً للقرارات والمقررات الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء الخارجية.من جانبه حث معالي الأمين العام جميع الدول الأعضاء في المنظمة على تقديم دعمها الكامل لمبعوثه الخاص من أجل إنجاح مهمته.// انتهى //15:19ت م0137