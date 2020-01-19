جدة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واساختتمت أمس الأول, فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة بالواجهة البحرية الجديدة بجدة، التي نظمتها أمانة محافظة جدة بإشراف ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" التي استمرت ستة أيام.واستقبلت الحديقة الثقافية أكثر من 211 ألف زائر خلال الفترة من 17 إلى 22 جمادي الأولى الجاري , زخرت بالفعاليات المتنوعة , التي تتناسب جميع المراحل العمرية, ما كان له الأثر في تفاعل الحضور مع الفعاليات , فيما قدمت الحديقة الثقافية أكثر من 51 فعالية على المسرح, اشتملت عروضاً مسرحية هادفة, وأوبريتات وطنية, وأمسيات شعرية وقصصية, إلى جانب مسابقات ثقافية, ومشاركات متنوعة تتوافق مع شعار ملتقى مكة الثقافي لهذا العام "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟".واشتملت الحديقة على فعاليات في الأجنحة الخاصة بالجهات المشاركة, بالإضافة إلى المنطقة الحرة من معارض للرسم والنحت, وتعليم الخط العربي, وألعاب حركية وذهنية, وعروض للأطفال ومسابقات متنوعة.يذكر أن الحديقة الثقافية, شهدت زيارة القنصل الأمريكي بجدة راين كليها, وقنصل الشؤون الثقافية بالقنصلية الأمريكية أنجي سميث، ومجموعة من المسنين من دار الرعاية الاجتماعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى زيارة ذوي الإعاقة من مركز التأهيل الشامل، ولاعبي النادي الأهلي للفئات السنية لكرة القدم وعدد كبير من الأدباء والمثقفين.// انتهى //16:45ت م0162