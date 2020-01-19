مكة المكرمة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة ومركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلامة سلسلة محاضرات عن الأمن الفكري في عدد من الجوامع والمساجد بالمحافظة, خلال الشهر الحالي وبداية الشهر القادم.ويشارك في إلقاء الكلمات عدداً من الدعاة والمختصين في الأمن الفكري وهم الشيخ ماجد بن عبدالعزيز منيع, والشيخ عبدالله بن محمد الاندجاني , والشيخ عيسى بن حمد حربوش , والشيخ عامر بن عبدالله الجليل, والشيخ أسامة بن زيد الخيبري والشيخ عبدالله بن حسن مغربي والشيخ محمد عطيه الجابري , والداعية تهاني بنت عبدالله السهلي.وتركز المحاضرات على الحديث عن الأمن والإيمان ومعالجة الفكر الضال وتحذير الشباب من الجماعات المتطرفة والخوارج والفساد في الأرض وتفسير قوله تعالى "اعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا" وشرح حديث إنما السعيد من جنب الفتن، وفقه التعامل مع الأجهزة الذكية.وتأتي هذه المحاضرات في إطار الجهود المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للتوعية بخطر الجماعات والأحزاب من خلال برامج الأمن الفكري المتنوعة التي تقام بالجوامع والمساجد بمختلف مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.// انتهى //16:52ت م0165