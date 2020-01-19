جيزان 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسنفذت مؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة جازان اليوم ، برنامجاً بعنوان “إدراك الذات .. مفتاح النجاح ” ، تحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.وتضمن البرنامج الذي قدمته المدربة شريفة بكري، عدة محاور منها مفهوم إدراك الذات ، ومكونات إدراك الذات، والعوامل المؤثرة في تطوير الذات ، ونظريات تحفيز الذات، واستراتيجيات لتطوير الذات.ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة برامج توعوية وتثقيفية تقدمها المؤسسة للفتيات ، والعمل على تحقيق رؤيـة المؤسسة وأهدافها .// انتهى //16:56ت م0166