اجتماعي / "رعاية الفتيات" بجازان تنفذ برنامج " إدراك الذات .. مفتاح النجاح "
الأحد 1441/5/24 هـ الموافق 2020/01/19 م واس
جيزان 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس
نفذت مؤسسة رعاية الفتيات بمنطقة جازان اليوم ، برنامجاً بعنوان “إدراك الذات .. مفتاح النجاح ” ، تحت إشراف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.
وتضمن البرنامج الذي قدمته المدربة شريفة بكري، عدة محاور منها مفهوم إدراك الذات ، ومكونات إدراك الذات، والعوامل المؤثرة في تطوير الذات ، ونظريات تحفيز الذات، واستراتيجيات لتطوير الذات.
ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة برامج توعوية وتثقيفية تقدمها المؤسسة للفتيات ، والعمل على تحقيق رؤيـة المؤسسة وأهدافها .
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16:56ت م
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