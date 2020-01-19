الشقيق 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب غدًا، محاضرة بعنوان " التذكير بأهمية نعمة الأمن "، يلقيها محمد بن إبراهيم المطمي ، وذلك بجامع قرية الحصًّام الشمالي.وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن سلسلة محاضرات " الأمن الفكري "، التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //17:04ت م0168