ثقافي / " التذكير بأهمية نعمة الأمن " محاضرة بجمعية الدعوة والإرشاد في الشقيق غداً
الأحد 1441/5/24 هـ الموافق 2020/01/19 م واس
الشقيق 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب غدًا، محاضرة بعنوان " التذكير بأهمية نعمة الأمن "، يلقيها محمد بن إبراهيم المطمي ، وذلك بجامع قرية الحصًّام الشمالي.
وتأتي المحاضرة التي تقام بعد صلاة المغرب، ضمن سلسلة محاضرات " الأمن الفكري "، التي تنفذها الجمعية خلال العام الحالي بهدف تبصير الناس بما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.
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17:04ت م
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