سكاكا 24 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 19 يناير 2020م واساستقبلت 700 مدرسة بنين وبنات بمنطقة الجوف اليوم أكثر من 92 ألف طالب وطالبة ، بعد أن أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف كافة الاستعدادات اللازمة لهذا اليوم.وتطلع مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي لفصل دراسي مميز وحافل بالإنجازات العلمية والتربوية، وداعم للجميع بتحقيق نواتج ومخرجات علمية يفخر بها الوطن، مثمناً جهود القادة والقائدات وحرصهم على السعي الجاد في التهيئة ومتابعة الانضباط المدرسي لتكون بداية جادة للفصل الدراسي الثاني.// انتهى //17:10ت م0171