القريات 24 جمادي الأخرة 1441هـ الموافق 19 يناير 2020متفقد مدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي اليوم عدداً من مدارس المحافظة ، للوقوف ميدانياً على متابعة الانضباط المدرسي، حيث زار ثانوية الأمير عبدالإله، وثانوية غرناطة، وثانوية الملك فهد وابتدائية الإمام مسلم.وأطمئن على جاهزيتها لبدء الفصل الدراسي الثاني، وتجول بالفصول الدراسية، إذ اطلع على أداء العملية التعليمية في المدارس ، وتفقد المرافق المدرسية والتقى بقادة المدارس والمعلمين واستمع منهم حول سير الدراسة وكذلك حول احتياجات المدارس.وفي ختام زياراته أكد الدكتور الثبيتي على أهمية رعاية الطلاب والاستمرار بتوفير البيئة التعليمية الجاذبة والبداية الجادة للفصل الدراسي منذ اليوم الأول مقدماً شكره وتقديره لقادة المدارس ولفرق العمل من معلمين وإداريين.// انتهى //17:10ت م0172