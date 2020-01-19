المنامة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسأغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,641.69 مرتفعاً بمقدار 1.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 745.25 منخفضاً بمقدار 1.66 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و643 ألفا و700 سهم، بقيمة إجمالية قدرها مليون و889 ألفا و602 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 97 صفقة.// انتهى //17:20ت م0174