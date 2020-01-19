القاهرة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداء متباينا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء متزايدة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية، في مقابل عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول في مستهل تعاملات الأسبوع أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي (إيجي إكس 30) ارتفع بنسبة 68ر0 % ليبلغ مستوى 18ر13918 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 41ر0% ليبلغ مستوى 6ر533 نقطة، وانخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 21ر0% ليبلغ مستوى 86ر1387 نقطة.وأوضحت البيانات الختامية للجلسة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 200 مليون جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 9ر701 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6ر2 مليار جنيه.// انتهى //17:22ت م0175