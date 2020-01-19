رفحاء 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واساختتم نادي الحي الترفيهي المقام بمدرسة عبادة بن الصامت المتوسطة في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، فعاليات منتصف العام الدراسي بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، بحضور مدير مكتب التعليم برفحاء خالد بن ناجي الشمري .وشهد الختام حفل خطابي تضمن عدد من الكلمات للطلاب المشاركين والمستفيدين من فعالياته، أكدوا خلالها استفادتهم الكبيرة من تلك البرامج والفعاليات، مقدمين شكرهم لمدير النادي منور الشيحي ، وزملائه على ما قدموه، ثم شاهد الحضور عرض مرئي للأنشطة والبرامج والفعاليات التي أقامها النادي خلال عطلة منتصف العام الدراسي، اشتملت على حزمة من البرامج التطويرية والرياضية والاجتماعية والثقافية.وفي ختام الحفل كرم مدير مكتب التعليم برفحاء ، الفائزين في البرامج والفعاليات المختلفة من الطلاب،والمشاركين والمتعاونين مع النادي.// انتهى //18:37ت م0188