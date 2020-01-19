عرعر 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واستفقد ‏مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان العثمان اليوم، سير العملية التعليمية لعدد من مدارس المنطقة.وأكد العثمان على قادة المدارس على مضاعفة الجهود لضمان بداية قوية وانطلاقة جيدة، داعياً المعلمين والمعلمات إلى الجد والاجتهاد والعمل على ما من شأنه إكسابهم المفاهيم العلمية والتربوية والتي تمكنهم من نيل أعلى الدرجات والخروج بنتائج مشرفة.// انتهى //18:38ت م0189